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Андрей Воропаев
Андрей Воропаев
Политический экспертВсе статьи автора

Укроборонпром як чинник утилізації ''русского мира''

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Країна, що воює, має чи не єдиний позитивний маркер, порівняно із мирними територіями, – стимул до стрімкого розвитку військових та оборонних технологій. Наразі український ОПК опановує маркетинговий тренд щодо експорту продукції і послуг із грифом "перевірено війною".

Нашу зброю успішно застосовують на Донбасі проти регулярних частин РФ та кремлівських найманців. Фактично вона є найуспішнішим у світі утилізатором так званого "русского мира". Відтак, українські озброєння стають дедалі цікавішими для нових і перевірених часом партнерів.

Така цікавість має кілька ринкових вимірів, - пояснює генеральний директор державного концерну "Укроборонпром" Павло Букін.

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"По-перше, багато країн потребують недорогої надійної зброї, яку здатна запропонувати Україна. По-друге, наш внутрішній ринок зростає і стає привабливішим для світових виробників, зацікавлених постачати сюди техніку, обладнання або комплектуючі. І, по-третє, Україна наразі стає перспективним світовим плацдармом для просування інновацій. Бажання перемогти змушує український ОПК підвищувати інноваційний індекс своєї продукції. А це відповідно посилює потенціал України як суб’єкта міжнародної промислової кооперації", - наголошує Букін.

За рік-два відчутно збільшилася кількість європейських партнерів Укроборонпрому, які інвестують або готові інвестувати у вітчизняні наукові школи і технології, аби досягти нової якості продукції. Їхня мета – задовольнити потреби власних збройних сил і створити разом з Україною перспективні зразки для просування на ринки третіх країн.

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Війна є викликом, що змусив трансформуватися наш досі неповороткий ОПК. Сьогодні підприємства Укроборонпрому разом із десятками приватних виробників значно швидше, аніж раніше, розширюють виробничі лінійки, опановуючи нові інноваційні зразки техніки та озброєнь.

Геополітична ситуація, в якій опинилася Україна, дозволяє випробовувати новітні озброєння просто на полі бою, вносити конструктивні корективи, досягати заплановані ТТХ і ставити дослідні зразки на конвеєр.

Попри суспільну зневіру і отруту "зради" розвиток вітчизняного ОПК можна оцінювати із стриманим оптимізмом. Збережено традиційно сильні позиції у низці напрямків ОПК, приміром у високоточних озброєннях, бронетехніці, авіаремонті, зв’язку та РЛС. Практично у кожній із цих галузей маємо успішні приклади міжнародної кооперації. Адже можливість прискореного мілітарного прогресу приваблює в Україну "мирні" країни, особливо ті, де гостро реагують на п’яне гупання російського чобота.

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У результат маємо результативні напрацювання із ОПК Польщі й країн Балтії. Просувається виробнича кооперація із Туреччиною та низкою країн Перської затоки. До нас приглядаються і давні друзі із Таїланду, Пакистану, Азербайджану, Індонезії…

Чимало партнерів розглядають Україну як стартовий майданчик для найкоротшого спільного заходу на маржинальні ринки інноваційної продукції. Вони прагнуть рухатися у тренді "перевірено війною" і здатні в це інвестувати. А Україна готова разом із ними здобувати інновації, аби стати сильнішою.

Міжнародна виставка "Зброя і безпека-2018", що відбулася у Києві у жовтні, засвідчила безпрецедентну зацікавленість до українського ОПК. Близько 500 компаній із України та 18 країн світу представили тут власну продукцію й послуги. Багато з них не приховують бажання системно працювати з Україною.

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У рамках форуму ДК "Укроборонпром" уклав кілька принципових міжнародних угод. Зокрема, із представниками Туреччини, Молдови й Чехії. Окремої уваги вимагає розвиток взаємин із чеською компанією "EXCALIBUR". Підписаний між нею та Укроборонпромом Меморандум можна розглядати як місток між нашим ОПК і технологіями світових виробників. Адже чехи є країною НАТО і представляють потужний оборонний холдинг, спроможний інвестувати в інновації українського ОПК і досягати синергії зусиль в окремих проектах.

Для нас критично важливо знаходити у Європі стратегічних партнерів. Насамперед через зловісне неформальне ембарго на надання Україні летальних озброєнь, оборонних технологій і промислового обладнання. Наразі ключові країни Європи – Німеччина, Велика Британія, Франція, Швейцарія, тощо штучно стримують ВТС із Україною. У них практично нереально закупити, приміром, обладнання для наших оборонних підприємств. І тому шукаємо його у Туреччині чи Південній Кореї.

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Укладання угоди із EXCALIBUR можна розглядати як зміцнення нашого ОПК на стратегічному європейському ринку. Таке партнерство суттєво посилює позиції України, підкреслюючи безглуздість і безпідставність ембарго. І – дозволяє Україні забезпечити критичний імпорт для власного виробництва й опанувати виробництво нових зразків. Частину із цих озброєнь чехи, до речі, представили на київському оборонному форумі.

Поширення таких контактів дозволить Україні залучити доступне європейське фінансування у дослідно-конструкторські роботи, профінансувати виготовлення перспективних зразків і запустити їх у серію.

Це – необхідний крок до активного трансферу в Україну європейських технологій. Він наблизить підприємства концерну до стандартів НАТО, а Україну – до перемоги.

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Автор
Андрей ВоропаевАндрей Воропаев
Место
Украина
Объект
Укроборонпром
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Дейман Алон
Дейман Алон
Пидороссы на даунбассе уже не такие борзые, особенно после того как получили неоднократное количество ответок с точными попаданиями и сейчас там регулярно наши ВСУ оформляют груз-200 для залупутинских ихтамнетов.
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Проходил мимо
Проходил мимо
Дейман Алон, дебилоид, на Донбассе нет регулярной армии РФ. В Крыму она есть, но вы туда не сунетесь, потому что страшно.
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Проходил мимо
Проходил мимо
Совсем уже рехнулись. Автор расскажи мне где ваша армия воевала , цитирую: "против регулярных частей РФ"? А насчет экспорта вашего вооружения совсем смешно. 1. Китай признал дефектным авианосец Liaoning, который был куплен у Украины в недостроенном виде и прошел глубокую модернизацию. Один из летчиков-испытателей рассказал о трудностях, с которыми сталкиваются пилоты истребителей во время посадки на крейсер. По его словам, для приземления самолету необходимо сбросить вес — оружие и топливо. 2. В начале 2014 года Ирак вернул Киеву сразу 42 бронетранспортера БТР-4 и аннулировал контракт на их поставку. Выяснилось, что из 88 машин, уже полученных покупателем, удалось завести лишь 56. Из них только 34 смогли сдвинуться с места. На десяти БТР были неисправны или вовсе отсутствовали стартеры. Проблемы с двигателем и шасси были зафиксированы и в других машинах. 3. Хорватия вернет Украине четыре неисправных самолета МиГ-21, потребует их замены и проведет детальное расследование по факту некачественного ремонта самолетов на Одесском авиаремонтном заводе. Согласно условиям контракта, украинская сторона должна была привести в пригодное для полетов состояние несколько истребителей хорватских ВВС. После "ремонта" четыре машины не смогли подняться в воздух, еще у нескольких самолетов обнаружили утечки топлива и неисправности в навигационном оборудовании. список можно продолжать
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Проходил мимо
Проходил мимо
Дейман Алон, Вы уже всей страной сосете у штатов, МВФ и ЕС вместе взятых.
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Дейман Алон
Дейман Алон
Проходил мимо - пососи головку у педофила Залупутина и тебе все станет ясно, кто и скем воевал.
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