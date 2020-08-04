"Укравтодор" назвал обновленную дорогу, на которой погибло больше всего людей

На отремонтированной дороге М-03 Киев – Харьков – Довжанский в течение полугода погибли 44 человека.

Это является антирекордом среди обновленных трасс, сообщается на странице "Укравтодора" в Facebook.

Ведомство уточнило, что всего за указанный период на дорогах произошло 72 394 ДТП, в которых погибли 1 482 человека. "Почти две трети всех ДТП в Украине (46 800 случаев) произошли по двум причинам: нарушение правил маневрирования (травмированы 3 037 человек, 234 погибли) и превышение безопасной скорости (травмированы 5 090 человек, 729 погибли)", – сказано в сообщении.

"Своеобразный антирекорд показывает дорога М-03 Киев – Харьков – Довжанский, где отремонтированные участки дороги вызывают неуместную эйфорию у водителей. Результат – сегодня уже 44 человека погибло", – добавили в "Укравтодоре".

Также отмечается, что среди обновленных в 2020 году дорог: 125,5 км маршрута Северодонецк – Станица Луганская, более 100 км дороги Н-30 Васильевка – Бердянск и 47,5 км дороги Т-14-16 Львов – Пустомыты – Меденичи.

Facebook "Укравтодора"

Как сообщал OBOZREVATEL, в течение 2019 года в Украине в ДТП погибли 3 454 человека, из которых 164 – дети.