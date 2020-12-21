Укравтодор и ЕБРР подписали крупнейшее за последние 10 лет соглашение о 450 млн евро на развитие дорог в Украине, – Кубраков

В 2021 году за средства Европейского банка реконструкции и развития пройдет ремонт трассы Киев – Одесса и строительство северного обхода окружной дороги вокруг Львова.

Соглашение предусматривает финансирование в размере 450 млн евро и является самым большим за период сотрудничества Укравтодора и ЕБРР на протяжении последних 10 лет, заявил глава Укравтодора Александр Кубраков в Facebook.

"Финансирование ЕБРР будет состоять из трех траншей – два из них суммой 290 млн евро будут использованы для реконструкции 275 км автодороги M-05 Киев – Одесса, третий – 160 млн евро для финансирования строительства 24-километрового северного участка кольцевой объездной дороги вокруг Львова", – сообщил Кубраков.

Также из средств ЕБРР будет профинансирована стратегическая оценка дорожной безопасности в масштабах национальной сети автодорог для того, чтобы определить наиболее опасные участки и принять меры безопасности. Часть средств пойдет на внедрение систем управления влияния тяжелого транспорта.

Подписание этого соглашения, по словам Кубракова, поможет Укравтодору продолжить практику минимизации коррупционных рисков.

"Благодаря этой сделке Укравтодор станет первой государственной институцией в Украине, воплотившей рекомендации ЕБРР по предупреждению коррупции. Антикоррупционные меры – это не просто "аналитическая работа", но постоянное участие экспертов и представителей ЕБРР в ключевых процессах Укравтодора. Благодаря этому мы усилим внутренний контроль и предупредим риски злоупотреблений", – сказал Кубраков.

Проект с ЕБРР по противодействию коррупции в Укравтодоре инициировали еще в начале этого года.

"Со старта "Большого строительства" мы понимали, что рекордное финансирование создает рекордные соблазны для злоупотреблений. Многие вещи мы смогли исправить уже в этом году – создали дополнительный контроль при отборе подрядчиков, принятии и оплате выполненных работ, внедрили независимый технадзор. Этого мало – отрасли нужны системные механизмы, и участие международных экспертов в их построении имеет чрезвычайное значение", – отметил председатель Укравтодора.

Он также напомнил, что ЕБРР является крупнейшим институциональным инвестором в Украине. Банк уже взял на себя обязательства по предоставлению почти 14,5 млрд евро в рамках 486 проектов по всей стране.

Как и Всемирный банк, ЕБРР рассматривает инвестиции в инфраструктуру в качестве одного из наиболее эффективных средств для преодоления коронакризиса.

Ранее сообщалось, что Укравтодор представил план мегапроектов до 2025 года, среди которых строительство мостов в Запорожье и Кременчуге, Киевской обходной дороги и дороги в Одесский порт, строительство 2 900 км цементобетонных дорог, реконструкция пограничных дорог и пунктов пропуска и другие.