Укравтодор и ЕБРР подписали крупнейшее за последние 10 лет соглашение о 450 млн евро на развитие дорог в Украине, – Кубраков

Глеб Иванов
Глеб Иванов
Общество
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Укравтодор и ЕБРР подписали крупнейшее за последние 10 лет соглашение о 450 млн евро на развитие дорог в Украине, – Кубраков

В 2021 году за средства Европейского банка реконструкции и развития пройдет ремонт трассы Киев – Одесса и строительство северного обхода окружной дороги вокруг Львова.

Соглашение предусматривает финансирование в размере 450 млн евро и является самым большим за период сотрудничества Укравтодора и ЕБРР на протяжении последних 10 лет, заявил глава Укравтодора Александр Кубраков в Facebook.

"Финансирование ЕБРР будет состоять из трех траншей – два из них суммой 290 млн евро будут использованы для реконструкции 275 км автодороги M-05 Киев – Одесса, третий – 160 млн евро для финансирования строительства 24-километрового северного участка кольцевой объездной дороги вокруг Львова", – сообщил Кубраков.

Также из средств ЕБРР будет профинансирована стратегическая оценка дорожной безопасности в масштабах национальной сети автодорог для того, чтобы определить наиболее опасные участки и принять меры безопасности. Часть средств пойдет на внедрение систем управления влияния тяжелого транспорта.

Укравтодор и ЕБРР подписали крупнейшее за последние 10 лет соглашение о 450 млн евро на развитие дорог в Украине, – Кубраков

Подписание этого соглашения, по словам Кубракова, поможет Укравтодору продолжить практику минимизации коррупционных рисков.

"Благодаря этой сделке Укравтодор станет первой государственной институцией в Украине, воплотившей рекомендации ЕБРР по предупреждению коррупции. Антикоррупционные меры – это не просто "аналитическая работа", но постоянное участие экспертов и представителей ЕБРР в ключевых процессах Укравтодора. Благодаря этому мы усилим внутренний контроль и предупредим риски злоупотреблений", – сказал Кубраков.

Проект с ЕБРР по противодействию коррупции в Укравтодоре инициировали еще в начале этого года.

"Со старта "Большого строительства" мы понимали, что рекордное финансирование создает рекордные соблазны для злоупотреблений. Многие вещи мы смогли исправить уже в этом году – создали дополнительный контроль при отборе подрядчиков, принятии и оплате выполненных работ, внедрили независимый технадзор. Этого мало – отрасли нужны системные механизмы, и участие международных экспертов в их построении имеет чрезвычайное значение", – отметил председатель Укравтодора.

Он также напомнил, что ЕБРР является крупнейшим институциональным инвестором в Украине. Банк уже взял на себя обязательства по предоставлению почти 14,5 млрд евро в рамках 486 проектов по всей стране.

Как и Всемирный банк, ЕБРР рассматривает инвестиции в инфраструктуру в качестве одного из наиболее эффективных средств для преодоления коронакризиса.

Ранее сообщалось, что Укравтодор представил план мегапроектов до 2025 года, среди которых строительство мостов в Запорожье и Кременчуге, Киевской обходной дороги и дороги в Одесский порт, строительство 2 900 км цементобетонных дорог, реконструкция пограничных дорог и пунктов пропуска и другие.

Украина