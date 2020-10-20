"УкрАВТО" станет дистрибьютором нового бренда: имя озвучат в декабре

Корпорация "УкрАВТО" решила нестандартно анонсировать подписание контракта на дистрибуцию еще одного популярного автомобильного бренда.

Так, в компании пообещали, что новая дилерская сеть будет соответствовать высоким стандартам качества обслуживания, однако не озвучили имя партнерской марки авто, передает пресс-служба.

Согласно полученным комментариям, "УкрАВТО" планирует продавать автомобили средней ценовой категории от известного азиатского производителя. О качестве автомобилей этой марки ранее положительно отзывались украинские клиенты.

"Наша уверенность в успехе нового проекта подкреплена уже существующим положительным опытом эксплуатации автомобилей этого бренда тысячами владельцев в Украине. Вскоре мы сообщим подробности и объявим конкурс на дилерство для формирования сервисно-сбытовой сети, покрывающей всю Украину", – отметил заместитель председателя правления корпорации "УкрАВТО" Вахтанг Васадзе.

Напомним, у компании есть сеть собственных сервисных центров по всей территории Украины, что делает вполне реальным вывод популярности марки на новый уровень. Теперь у клиентов "УкрАВТО" будет еще больше свободы при выборе автомобиля.

Справка. "УкрАВТО" – крупнейший отечественный производитель автомобилей, владеющий мощностями для полного цикла производства; официальный импортер и дистрибьютор автомобилей более чем 15 брендов; поставщик сервисных услуг и производитель запасных частей и аксессуаров с самой большой собственной сетью сервисных и дилерских центров в Украине.