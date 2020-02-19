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20 февраля • обновлено в 02:08
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Украли при Гитлере: Пристайко сообщил об успехе украинской культуры. Фото

1.6т
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Украина вернула картину Пьера Луи Гудро "Влюбленная пара".

Как сообщил в Twitter глава МИД Украины Вадим Пристайко, полотно еще в 1943 году из музея Ханенко похитили нацисты.

"В 2020 после лет поисков и процессуальных процедур наши американские партнеры официально возвращают ее в Украину. Спасибо за установление справедливости!" – написал дипломат.

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"Влюбленная пара"

"Влюбленная пара"

Твиттер Пристайко

Как писал OBOZREVATEL, ранее в Лондоне в галерее современного искусства "Тейт Модерн" вандал разорвал работу Пабло Пикассо "Бюст женщины", которая оценивалась в 600 млн грн.

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Автор
Кирилл Лютый
Персона
Вадим Пристайко
Место
Украина
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Комментарии на сайте не модерированы
Кристина Стефанова
Кристина Стефанова
Америкосы вернут на Украину картину французского художника. Ви подивіться, який успіх української культури
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Кристина Стефанова
Кристина Стефанова
А при чем тут украинская культура? Шо, Пьер Гудро тоже украинец?
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Кор Павел
Кор Павел
Зачем этоюакартина хохлам, все равно продадут
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