Украли при Гитлере: Пристайко сообщил об успехе украинской культуры. Фото

Украина вернула картину Пьера Луи Гудро "Влюбленная пара".

Как сообщил в Twitter глава МИД Украины Вадим Пристайко, полотно еще в 1943 году из музея Ханенко похитили нацисты.

"В 2020 после лет поисков и процессуальных процедур наши американские партнеры официально возвращают ее в Украину. Спасибо за установление справедливости!" – написал дипломат.

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"Влюбленная пара" Твиттер Пристайко

В 1943 нацисти викрали з музею Ханенків чарівну картину П’єра Луї Гудро "Закохана пара". В 2020 після років пошуків та процесуальних процедур наші американські партнери офіційно повертають її до України. Дякую за встановлення справедливості! pic.twitter.com/bnPNlODjRT — Vadym Prystaiko (@VPrystaiko) February 19, 2020

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