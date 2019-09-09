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10 сентября • обновлено в 06:46
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Украли, пока спали: в поезде "Укрзалізниці" произошло ЧП

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В поезде № 294 сообщением Одесса — Ковель у пассажиров украли обувь в плацкартном вагоне.

Об инциденте написал пострадавший Дмитрий Стрихарчук в Facebook, уточнив, что ехал в 16-м вагоне.

"Кто часто путешествует поездами, не оставляйте вещи на полу и близко к проходу. Несколько раз слышал истории как в поезде украли обувь, вот и у нас сегодня ночью украли две пары кроссовок Asics", — отметил он.

Плацкартный вагон

Плацкартный вагон

Politeka

"Всегда на ночь оставлял обувь на третьей полке под неоднозначные взгляды пассажиров, так как мы берем верхние места, чтобы разместить велосипеды на багажных полках. В этот раз оставил на полу, при том ближе к столику, но это не спасло. В период с 01:00 до 03:00 на станциях Славута, Кривин, Острог или Здолбунов кроссовки "вышли" из поезда, а мы поехали дальше", -— добавил Стрихарчук.

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Также он подчеркнул, что проводники Львовской дирекции никогда не проверяют наличие документов при посадке.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в поезде "Мариуполь — Львов" устроили бунт, жалуясь на невыносимую жару, которая стояла в вагонах.

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Место
Украина
Тег
Укрзалізниця
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Иванов Славик
Иванов Славик
В следующий раз пусть не снимает ,чтоб носки не воняли на весь вагон ！
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