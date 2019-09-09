Украли, пока спали: в поезде "Укрзалізниці" произошло ЧП

В поезде № 294 сообщением Одесса — Ковель у пассажиров украли обувь в плацкартном вагоне.

Об инциденте написал пострадавший Дмитрий Стрихарчук в Facebook, уточнив, что ехал в 16-м вагоне.

"Кто часто путешествует поездами, не оставляйте вещи на полу и близко к проходу. Несколько раз слышал истории как в поезде украли обувь, вот и у нас сегодня ночью украли две пары кроссовок Asics", — отметил он.

Плацкартный вагон Politeka

"Всегда на ночь оставлял обувь на третьей полке под неоднозначные взгляды пассажиров, так как мы берем верхние места, чтобы разместить велосипеды на багажных полках. В этот раз оставил на полу, при том ближе к столику, но это не спасло. В период с 01:00 до 03:00 на станциях Славута, Кривин, Острог или Здолбунов кроссовки "вышли" из поезда, а мы поехали дальше", -— добавил Стрихарчук.

Также он подчеркнул, что проводники Львовской дирекции никогда не проверяют наличие документов при посадке.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в поезде "Мариуполь — Львов" устроили бунт, жалуясь на невыносимую жару, которая стояла в вагонах.

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