Украицы раскритиковали идею Резникова отправить цистерны с водой в Крым

Украинцы раскритиковали идею направить цистерны с водой в оккупированный Крым в случае признания международными организациями гуманитарной катастрофы.

Сотни гневных комментариев пользователи оставили под новостью с заявлением вице-премьер – министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексея Резникова в Facebook.

Многие написали, что обеспечивать оккупированный полуостров должен оккупант – Россия. Некоторые предложили РФ самим возить цистерны с водой через Керченский мост.

"Обеспечивать Крым водой должен оккупант!",

"Мост построили, вот по мосту пускай цистерны с водой возят на своих поездах",

"Для начала пусть вернут Донецк и Луганск",

"Так закройте въезд на Крым со стороны России, деоккупируйте его, и только после этого подавайте воду",

"Только автомобильный гумконвой под украинскими флагами. Вода в бутылках с надписью "Слава Украине". Выдавить только бутылку в руки, при ответе "Героям слава", – пишут украинцы в комментариях.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, вице-премьер – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников заявил, что Украина направит цистерны с водой в оккупированный Крым в случае признания международными организациями гуманитарной катастрофы.