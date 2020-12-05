Украинский врач пояснил, почему температуру 37 нужно сбивать

Украинский главный врач одного из диагностических медицинских центров Львова Тарас Жиравецкий считает, что температуру 37 градусов у больных нужно сбивать.

По его словам в интервью "ТСН", пациенты, которые не снижают температуру 5-6 дней, плавно "переезжают" из дома в стационар.

"Мало того, ничего хорошего в температуре пациента нет. Если мы ее остановим и уменьшим – ничего не произойдет, просто на 7-й день начнут вырабатываться антитела и эти антитела начнут блокировать вирус и на 14 день имеем смерть вируса – все. То есть, наш организм считается более мощной машиной, чем препарат для уничтожения вируса. На 14 день вирус является уничтоженным за счет антител без температуры. Если антитела вырабатываются, им температура не нужна", – сказал Жиравецкий.

Врач порекомендовал сбивать температуру ориентировочно 37,2 тем людям, кому более 35 лет и они имеют сопутствующие заболевания, и если температура появилась после 6-7 дня болезни.

"Если в первые дни такая температура – то сбивать не надо, если позже тянется такой шлейф, то это для нас может быть проблемой. В первые дни у пациента есть боли в суставах, мышцах – надо сбивать, зачем пациент должен мучиться", – добавил медик.

Напомним, заслуженная врач Украины Ольга Богомолец порекомендовала больным с коронавирусом не сбивать температуру, если ее можно терпеть.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, врач-анестезиолог из Израиля Борис Бриль заявил, что повышенную температуру тела любого значения необходимо снижать.

По его словам, тезис о том, что якобы при повышенной температуре организм лучше борется с вирусом, в корне неверен. Он пояснил, что в организме запускается множество процессов, которые ему не нужны.

"Выработка иммунных комплексов гораздо выше при повышенной температуре. При повышенной температуре происходит множество процессов. Протекает вазоконстрикция (сужение просвета кровеносных сосудов, – Ред.), запускаются компенсаторные процессы. Они не нужны", – сказал медик.