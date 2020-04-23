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23 апреля • обновлено в 09:32
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Украину ждут засухи и пожары: метеоролог дала тревожный прогноз

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В Украине на фоне геологической засухи в ближайшем будущем будет преобладать антициклональная погода с большим количеством безветренных дней.

При этом качество воздуха будет ухудшаться еще больше – задымленность, повышение концентрации вредных выбросов и т. д. Такой неутешительный прогноз дала географ-метеоролог Вера Балабух, сообщает "Укринформ".

По ее словам, также украинцам стоит ожидать ухудшения качества воды. Поскольку в регионах будет продолжать уменьшаться "водность" рек. В северной части страны увеличится интенсивность осадков. В то же время будет меняться растительность.

Украину ждут засухи и пожары

Украину ждут засухи и пожары

Кроме этого, добавляет специалист, количество лесных пожаров в Украине будет только расти, и вообще увеличиваться количество экстремальных погодных проявлений.

При этом более или менее позитивный сценарий, по мнению не только Балабух, но и не всех климатологов, возможен только при условии глобальных усилий человечества на пути к уменьшению количества выбросов парниковых газов. Ведь ученые убеждены, что именно этот – "человеческий" – фактор в большой степени приводит к нарушению естественных температурных циклов на планете.

"Мы все с вами авторы климатических изменений. Но одновременно мы не только свидетели, а и причина этих изменений. А также пострадавшие от них. И должны это исправить. Никто, кроме нас, этого сделать не сможет", – подытожила Балабух.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее метеоролог Вера Балабух рассказала, что в апреле 2020 года в Украине будет теплая и дождливая погода, но уже в мае ожидается сильная засуха.

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Автор
Марина Лисничук
Темы
Прогноз погоды Глобальное потепление
Место
Украина
Теги
пожар Засуха погода
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