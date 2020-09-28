Украину ждут температурные сюрпризы: синоптик рассказал о погоде в октябре

Второй месяц осени-2020 в Украине не станет исключением и продемонстрирует близкую к средним многолетним значениям температуру. Но не исключены и погодные сюрпризы.

Таким прогнозом на октябрь поделился директор Укргидрометцентра Николай Кульбида. Подробности он рассказал в комментарии "Сегодня".

По его словам, на большей части Украины во второй и третьей декадах месяца в регионах будет наблюдаться переход средней суточной температуры через +8 градусов в сторону снижения.

Тогда как в южной части страны и на Закарпатье ниже этой отметки столбики термометров опустятся только в первой декаде ноября.

"Средняя месячная температура в октябре и в этом году предполагается 7-12 градусов тепла, в горах – около 6-7 градусов тепла, что близко к средним многолетним значениям. Месячное количество осадков ожидается 30-65 мм, в Карпатах местами 75-100 мм, что также в пределах средних многолетних значений", – отметил Кульбида.

Однако, подчеркнул синоптик, не исключены и погодные, прежде всего температурные, сюрпризы. Ведь, по информации Укргидрометцентра, в предыдущие годы в октябре были зафиксированы аномальные отклонения от средних температур в Украине.

Как сообщал OBOZREVATEL, по словам синоптиков, первые заморозки и даже снег с дождем в Украине можно ожидать уже в конце октября.