Украину ждут последние теплые дни: синоптик дала свежий прогноз погоды

Погода в Украине в четверг, 29 октября, будет солнечной и сравнительно теплой. При этом в некоторые регионы вернутся умеренные осенние осадки.

Далее же метеоситуация в стране постепенного начнет меняться к похолоданию. Таким прогнозом на своей странице в Facebook поделилась народный синоптик Наталья Диденко.

По ее совам, в четверг из районов Черного моря на территорию страны "зайдут" два скачка циклона, поэтому днем в южной части, центре, на юго-востоке, в Приазовье, а вечером и в западных областях ожидаются дожди.

На остальной территории 29 октября будет без существенных осадков. Температура воздуха днем продержится на уровне +13... +19 градусов.

В Киеве в четверг еще будет сухо, тепло и с туманами. В течение дня предполагается до +13 градусов.

Диденко прогнозирует, что конец недели – пятница и выходные – принесет в Украину похолодание и больше дождей. Осадки появятся и в столице, температура воздуха там снизится.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее начальник отдела агрометеорологии Укргидрометцентра Татьяна Адаменко дала "мягкий" прогноз погоды на зиму в Украине. По ее словам, в это времени года украинцев ждут и оттепели, и ледяные дожди.