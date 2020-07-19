Украину ждут новые затопления: какие регионы в опасности

На течении нескольких дней на западе Украины ожидается повышения уровня воды в реках до 1 метра.

Как сообщается на сайте Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, речь идет о Львовской, Ивано-Франковской, Закарпатской и Волынской областях.

В первой половине ночи 20 июля на малых водотоках и в верховьях рек Закарпатской области ожидается быстротекущее повышение уровней воды на 0,3-0,8 м; формирование значительного местного и склонного стока с подтопления пониженных мест, особенно в населенных пунктах; образование локальных селевых потоков и оползней переувлажненного почвы.

20 июля на реках бассейнов Сяна, Днестра в Ивано-Франковской и Львовской областях ожидается подъем уровней воды на 0,2-1 м над уровнями на 8 часов 17 июля, возможен выход воды на отдельных участках речных заводей, без остатка негативных последствий. При значительных дождях возможно формирование значительного местного и склонного стока.

20 июля на реке Припять в створе поста Речица и на реке Стоход в створе поста Любешов в Волынской области будет удерживаться превышение отметки затопления сельскохозяйственных угодий, приусадебных участков в отдельных приречных населенных пунктах Ратневского и Любешевского районов.

Также 20-21 июля в бассейнах рек Прута и Сирет ожидается изменение гидрологического режима с подъемами уровней воды на 0,2-0,7 м над уровнями на 8 часов 19 июля, без негативных последствий.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Ивано-Франковской, Черновицкой, Львовской и Закарпатской областях в июне из-за наводнений были подтоплены около 200 населенных пунктов. Также погибли три человека и один пропал без вести.