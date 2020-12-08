Украину ждут ночные морозы и дожди: синоптик дал свежий прогноз

В ближайшее несколько дней погода в Украине будет отличаться серьезным ночным похолоданием и осадками в виде снега и дождя.

А примерно через неделю в некоторых регионах прогнозируют оттепель. Об этом рассказал народный синоптик Леонид Горбань в комментарии "Апострофу".

Начиная со среды и до пятницы, с 9 по 11 декабря, температура воздуха будет держаться на уровне -9… -11 градусов ночью и -1… -3 днем. Местами в этот период будет снежить.

Немного выше столбики термометров поднимутся в четверг, 10 декабря, большинство восточных, северных областей и центр накроют осадки. В светлую пору суток там прогнозируют -1… +1 градус, но уже с вечера и ночью температура вновь упадет до -4… 8.

Погода в Украине 9 декабря meteo.gov.ua

Тем временем в южной и западной части Украины воздух прогреется до +4… +6, ночью ожидается в пределах 0… +4 градусов, на западе до -2.

По словам Горбаня, более приемлемой погода будет на востоке и севере страны. Там осадков не предвидеться, ожидаются солнечные дни. В остальных регионах – дожди и снег.

Погода в Украине 10 декабря meteo.gov.ua

Небольшое потепление придет также 15 и 17 декабря, тогда часть территории Украины тоже накроют дожди.

Погода в Украине 11 декабря meteo.gov.ua

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее синоптик Леонид Горбань спрогнозировал, что погода в Украине на новогодне-рождественские праздники не порадует зимней сказкой. По его словам, накануне Нового года-2021 стоить ожидать дождя и плюсовой температуры днем.