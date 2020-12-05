Инфекционист заявил, что Украине нужен еще один локдаун в конце зимы: озвучены сроки

В течение зимы в Украине еще не раз может возникнуть потребность в общенациональном локдауне или в дополнительных карантинных ограничениях на региональном уровне. В частности, в середине февраля 2021 года.

Об этом в эфире телеканала Obozrevatel TV рассказал врач-инфекционист Владимир Курпита. "К сожалению, одного раза не будет достаточно. По всем прогнозам, вирус будет с нами на протяжении всего зимнего сезона, и поэтому ослабление или усиление ограничительных мер может происходить и в декабре, и в январе, и в феврале, и в марте", – предупредил он.

По оценкам медика, новый жесткий карантин, или локдаун, может быть введен в конце зимы.

"Если сравнивать с волнами респираторных заболеваний прошлых лет, которые повторяет, в том числе, и COVID, то большая волна начинается примерно с 15 февраля и достигает пика в первую неделю марта. Я думаю, это как раз тот период, когда стоит вновь рассматривать усиление ограничительных мер", – сказал Курпита.

"Возможно, не на национальном, а на региональном уровне. Но введение таких ограничений будет нужно", – уточнил он.

Зеленский считает локдаун ненужным

Президент Украины Владимир Зеленский исключил введение локдауна в декабре 2020 года, однако карантинные меры, по его словам, могут быть усилены уже в январе.

Во время своего нового видеообращения он отметил, что намерен "дать возможность бизнесу не терять один из самых прибыльных месяцев– декабрь".

Также глава государства заверил, что сейчас больницы якобы способны справиться с нагрузкой.

При этом Зеленский обратил внимание, что вероятный локдаун в январе не означает, что нужно отменять запланированный отпуск или сдавать авиабилеты.

Почему срочно нужен локдаун

Согласно моделированию Киевской школы экономики, отсрочка локдауна может стоить как минимум 16 тысяч человеческих жизней.

Если его ввели бы прямо сейчас, то к концу года количество смертей достигло бы 17 тысяч человек, однако в условиях неудачного карантина выходного дня число летальных исходов возрастет до 33 тысяч. И это только данные, основанные на официальных сводках. Реальная картина может быть еще ужаснее.

Локдаун в Украине хотят ввести с 25 декабря, могут умереть еще 16 тыс. человек

Первый вариант развития событий: локдаун введут только с 25 декабря. В результате, если действующая динамика не будет ухудшаться, уже через неделю в Украине будет 17,7 тыс. новых случаев, а к 25-му декабрю уже 30,5 тыс. в день.

Результат: ежедневно от коронавируса будут умирать до 504 человек, медикам придется выбирать, кому спасать жизнь, а общее количество смертей увеличится до 33 тысяч случаев (сейчас 12,3 тысячи). Причем смертность будет увеличиваться, так как ни кислорода, ни мест в больницах, ни медицинского персонала хватать не будет.

Второй: локдаун введут, к примеру, с 1 декабря. Если украинцы будут придерживаться ограничений, как это делают в странах-ЕС, например, в Ирландии, уже через неделю количество случаев может сократиться на 45%. В результате статистика может показать всего 6,7 тыс. новых случаев коронавируса. К 25 декабрю количество случаев сократится до 2,2 тыс. человек в день.

Результат: вместо 504 человек будут умирать 40 человек в день. То есть число смертей снизится в 12,6 раза!

Локдаун спасает Европу и другие страны

Пока в Украине постоянно откладывают введение тотального локдауна, подменяя единственный эффективный способ "сбить" темпы эпидемии полумерами вроде "карантина выходного дня" – Европа закрывается и вводит все более серьезные ограничения. Так, для большинства европейских стран ноябрь прошел под знаком локдауна.

Практически во всех странах, где вводили частичный или полный карантин, временно запретили работу развлекательных заведений, кафе, баров и ресторанов, ограничили проведение культурных мероприятий и обязали граждан усилить самоизоляцию.

При этом в каждой конкретной стране были и свои особенности локдауна. Следовательно – и результаты несколько отличались.

Независимо от степени ограничений и достижений каждой конкретной страны в противодействии эпидемии, в Брюсселе уже говорят о необходимости дальнейшего "затягивания поясов".

Так, Еврокомиссия сейчас активно обсуждает ограничения, которые будут рекомендовать принять во внимание национальным правительствам на время новогодних и рождественских каникул.

Как писал OBOZREVATEL, министр здравоохранения Украины Максим Степанов объяснил, почему Украине нужен 3-недельный локдаун.