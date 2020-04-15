Украину ждут лавины и шквалы: синоптики предупредили об опасности

Ирина Кулинич Общество 13:24, 15.04.2020 Обновлено: 13:24, 15.04.2020

В западных областях Украины 15-16 марта прогнозируют снеголавинную опасность.

Такое предупреждение появилось на сайте Укргидрометцентра. Ожидаются также шквалы.

В частности, на высокогорье Ивано-Франковской и восточной части Закарпатской областей сохраняется значительная снеголавинная опасность (3 уровень).

В Украине объявлена снеголавинная опасность
Скриншот

Кроме того, в регионе упадет температура воздуха. В ближайшие дни ожидаются заморозки до -3 ночью.

Украину ждут лавины и шквалы: синоптики предупредили об опасности
Цензор.НЕТ

Как сообщал OBOZREVATEL, горнолыжные курорты в Карпатах утром 14 апреля засыпало снегом. Видимость в горах составляла до ста метров.

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