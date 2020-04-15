В западных областях Украины 15-16 марта прогнозируют снеголавинную опасность.
Такое предупреждение появилось на сайте Укргидрометцентра. Ожидаются также шквалы.
В частности, на высокогорье Ивано-Франковской и восточной части Закарпатской областей сохраняется значительная снеголавинная опасность (3 уровень).
В Украине объявлена снеголавинная опасность
Скриншот
Кроме того, в регионе упадет температура воздуха. В ближайшие дни ожидаются заморозки до -3 ночью.
Украину ждут лавины и шквалы: синоптики предупредили об опасности
Цензор.НЕТ
Как сообщал OBOZREVATEL, горнолыжные курорты в Карпатах утром 14 апреля засыпало снегом. Видимость в горах составляла до ста метров.
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