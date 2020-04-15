Главная Новости
15 апреля • обновлено в 13:41
МоваЯзык
Главная Блоги

/ Общество

Украину ждут лавины и шквалы: синоптики предупредили об опасности

1.1т
Читать материал на украинском

В западных областях Украины 15-16 марта прогнозируют снеголавинную опасность.

Такое предупреждение появилось на сайте Укргидрометцентра. Ожидаются также шквалы.

В частности, на высокогорье Ивано-Франковской и восточной части Закарпатской областей сохраняется значительная снеголавинная опасность (3 уровень).

В Украине объявлена снеголавинная опасность

В Украине объявлена снеголавинная опасность

Скриншот

Кроме того, в регионе упадет температура воздуха. В ближайшие дни ожидаются заморозки до -3 ночью.

Украину ждут лавины и шквалы: синоптики предупредили об опасности

Украину ждут лавины и шквалы: синоптики предупредили об опасности

Цензор.НЕТ

Как сообщал OBOZREVATEL, горнолыжные курорты в Карпатах утром 14 апреля засыпало снегом. Видимость в горах составляла до ста метров.

Ты еще не читаешь наш Telegram? А зря! Подписывайся

Читайте все новости по теме "Прогноз погоды" на OBOZREVATEL.

Автор
Ирина Кулинич
Тема
Прогноз погоды
Место
Украина
Тег
погода
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
1
0
Смешно
0
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Общество

Коронавирус. Самое важное

  • УКРАИНА:

    Подтвержденные случаи: 3764.

    Вылечились: 143. Умерли: 108.

  • В мире заболели 2 миллиона человек, погибли – более 119 тысяч.

  • ВОЗ заявила, что пик пандемии коронавируса еще не достигнут.

  • Назван малоизвестный признак коронавируса, который легко заметить самому.

  • Украинские медики создали собственные тест-системы для определения антител к COVID-19.

Новости общества

Топ-публикации

Топ-блоги