Украину ждут грады, шквалы и смерчи: синоптики объяснили, почему меняется погода

Зима в Украине будет становиться короче, а лето - длиннее. Вырастет и количество экстремальных погодных явлений.

Такой прогноз на ближайшее будущее сделали для LIGA.net отечественные синоптики. По их мнению, погода меняется из-за изменений климата.

"Штормы, ураганы, смерчи происходят все чаще. Любые нестабильные погодные условия – это то, что характеризует климатические изменения", – сказал исполнительный директор общественной организации Голос Природы Александр Колишевский.

По мнению заведующей отделом прикладной метеорологии и климатологии Украинского гидрометеорологического института Веры Балабух, количество характерных для весны и лета экстремальных явлений типа шквалов, градов, смерчей растянется во времени и будет расти. Подобные явления возникают, когда атмосфера очень нестабильна.

"Поскольку интенсивность таких процессов возрастает, понятно, что и таких шквалов, таких сильных градов все больше, они более интенсивны и опасны. Вы обратили внимание, что преимущественно выпадает град большого диаметра? Сначала как горох, как вишня, потом как орех, а потом уже как куриное яйцо. Конечно, и раньше градобои были, и смерчи, и сильнейшие шквалы, ливни. Но сейчас повторяемость этих явлений растет", – сказала Балабух.

Как сообщал OBOZREVATEL, средняя годовая температура воздуха в Украине постоянно повышается, причем быстрее, чем глобальная. Поэтому климат постепенно изменяется.