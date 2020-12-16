Украину накроют туманы, на дорогах – гололедица: появился прогноз погоды на среду

В Украине 16 декабря практически на всей территории ожидаются туманы с гололедом и гололедицей.

Такой прогноз погоды обнародовала синоптик Наталья Диденко на своей странице в Facebook. Она отметила, что свои условия будет диктовать антициклон.

"В среду, 16-го декабря, осадки из Украины подвинет антициклон Yadigar. Поэтому будет преобладать погода, если не сухая, поскольку – туманы, но без снега и ледяных дождей", – написала она.

Украину накроет антициклон Facebook Наталья Диденко

Лишь на крайнем востоке Украины еще задержится снег и мокрый снег с гололедом, уточнила Диденко.

На востоке ожидается мокрый снег Facebook Наталья Диденко

На дорогах большинства областей Украины – гололедица. Также периодически будут наблюдаться туманы с ухудшением видимости до 200-500 метров, в долинах – еще ниже.

Температура воздуха будет колебаться преимущественно около нуля:

на западе и юге страны +2 ...+6 градусов;

на востоке -1...-3 градуса.

Что касается погоды в Киеве, то 16-го декабря осадков не предвидится. На дорогах гололедица. Температура воздуха ближайшей ночью – 0...2 градуса мороза, завтра днем – 0...2 градуса тепла, уточнила синоптик.

Прогноз погоды от известного сингоптика Facebook Наталья Диденко

Ранее OBOZREVATEL сообщил о том, что, по прогнозу Диденко, погода в Украине 16 декабря будет опасной для водителей и пешеходов. Видимость на дорогах будет плохой из-за густой туман, будет наблюдаться гололедица.