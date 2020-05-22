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22 мая • обновлено в 21:56
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Украину ждет засуха, а часть Европы – наводнения: опубликован масштабный прогноз погоды на лето

4.1т
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Летом в Украине ожидается еще большая засуха, а во многих частях Европы может начаться сезон гроз, который повышает риски наводнений.

Портал AccuWeather опубликовал прогноз на лето и сообщил, что в Украине уже сейчас развилась засуха и в ближайшие месяцы её угроза только вырастет. По их словам, фермеры могут столкнуться с потерей урожая из-за этого явления.

"Вероятно, это повлияет на урожай во время фазы роста этим летом, и ожидается более низкая урожайность", – сказал метеоролог AccuWeather Тайлер Ройс.

Засуха может затронуть урожаи пшеницы, кукурузы, ячменя, овса, подсолнечника и свеклы.

Опубликован масштабный прогноз погоды на лето

Опубликован масштабный прогноз погоды на лето

Говоря о Европе в целом, Росс отмечает два важных фактора, которые будут формировать летний климат – огромное количество весенних осадков в Испании и сухая погода в Украине и южных частях Великобритании.

По его прогнозу, в Испании и Португалии осадки скоро сойдут на нет и начнется типичная теплая летняя погода. Тем не менее, из-за весенних дождей к середине лета может вырасти большое количество растительности, что может привести к частым пожарам.

В южной части Европы, а также в восточной Франции и западной Германии будет преобладать температура около 30-40°C. Это приведет к засухам и даже снижению уровня в реке Рейн. В северной и центральной Франции, Польше, Германии и Дании синоптики ожидают сезон гроз, дождей, градов и "разрушительных ветров". Начнется он в июле-августе и может даже привести к наводнению.

В Великобритании ожидается немало дождей и гроз. Тем не менее, в Англии и Уэльсе может наступить засуха. А в Швеции, Финляндии и Прибалтике прогнозируют одни из самых спокойных погодных условий в Европе.

"Количество осадков в значительной степени будет чуть ниже нормы", – отмечает синоптик.

Опубликован масштабный прогноз погоды на лето

Опубликован масштабный прогноз погоды на лето

AccuWeather

Как писал OBOZREVATEL ранее, заведующая отделом прикладной метеорологии и климатологии Украинского гидрометеорологического института Вера Балабух предупредила, что погода в Украине летом 2020 ожидается меняющейся – местами температура будет подниматься до +35 градусов, но возможны и периоды прохлады.

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Автор
Антон Малиновский Антон Малиновский
Тема
Прогноз погоды
Место
Украина
Тег
погода
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