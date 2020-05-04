Украину ждет вторая волна COVID-19: озвучен неутешительный прогноз

В течение осенне-зимнего периода 2020-2021 годов в Украине может начаться вторая волна заболеваемости коронавирусом.

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Такой прогноз по развитию пандемии сделали специалисты мирового центра данных по геоинформатике и устойчивому развитию. Об этом говорится на сайте организации.

Отмечается, что к третьей декаде мая 2020-го наиболее вероятным будет нарастание пандемии с переменным характером. Это объясняется худшим в Европе соблюдением режима карантина, низким процентом проведенных тестов на COVID-19, высоким процентом инфицированных врачей и другими неблагоприятными факторами.

В то же время пик коронавируса в нашей стране якобы придется на 21 мая, когда количество зараженных возрастет до 13 964. Хотя стоит отметить, что уже сегодня, 4 мая, Украина пересекла отметку в 12 331.

wdc.org.ua

Далее же прогнозируют медленное угасание заболеваемости, в частности, в течение самой теплой поры года в Украине – с конца мая до конца августа.

"Однако в течение осенне-зимнего периода 2020-2021 годов не исключено появление второй волны пандемии", – констатируют специалисты.

Как сообщал OBOZREVATEL, министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что если украинцы будут соблюдать карантин, то пик коронавируса в нашей стране не наступит.