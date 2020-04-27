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27 апреля • обновлено в 12:02
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Украину ждет вторая волна COVID-19? Иммунолог дал неутешительный прогноз

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Процедура восстановления экономики и отмены карантина в Украине и мире будет ускоренной, так как специалисты работают над вакциной, которая должна защитить людей от коронавируса. Вместе с тем, вторая волна COVID-19 вполне возможна.

Об этом рассказал известный врач-инфекционист, иммунолог Игорь Марков, передает "Апостроф". По его словам, на сегодняшний день, Украина идет по более пологому пути развития пандемии, в отличии от США и Испании.

"Я думаю, что Украина доберется к ее концу, как и все остальные страны. Я оценивал ее длительность, максимум, до 12 недель, то есть постепенно к середине лета все должно заработать, если не будет второй волны", – пояснил он.

Украину ждет вторая волна COVID-19? Иммунолог дал неутешительный прогноз

Davor Puklavec

Как видно по китайскому городу Харбин, куда вернулась большая группа китайцев из России и привезла свежий вирус, вторая волна COVID-19 вполне возможна. Коронавирус ведет себя иначе, чем вирус гриппа, который носит сезонный характер.

"COVID-19, к сожалению, не имеет сезонности. Она может тлеть и давать новые вспышки и волны на протяжении целого года. Если в странах, которые пережили первую волну, случится и вторая, то, безусловно, то же самое ждет и Украину", – отметил медик.

По мнению Маркова, карантинные ограничения привели к критическому состоянию экономики, поэтому решение проблемы – в изобретении вакцины.

"Сейчас экономика всего мира находится на таком дне, что ее надо оживлять. Глобально проблема может быть решена после введения вакцинации. Думаю, это произойдет в ближайшее время, потому что процедура должна быть ускоренная. При свином гриппе в 2008 году вакцина появилась через два месяца после начала эпидемии", – резюмировал Марков.

Как сообщал OBOZREVATEL, ряд стран мира, в которых наблюдается положительная динамика пандемии коронавируса, решили снять карантинные ограничения и постепенно вернуться в привычный режим.

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Автор
Глеб Иванов
Темы
Коронавирус Карантин в Украине
Место
Украина
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