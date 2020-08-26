Украину ждет тотальный жесткий карантин, ситуация ухудшится, – Александрин

Осенью Украину ожидает более жесткий карантин, предприятия и компании придется вновь закрыть.

Такое заявление сделал руководитель Национальной экспертной группы по инфекционному контролю, эпидемиолог Андрей Александрин в комментарии "Гордону".

По его словам, в Украине с начала карантина якобы не произошло никаких системных изменений в здравоохранении, а скорость распространение коронавируса продолжает увеличиться.

"Сейчас невозможно вернуться к жизни, которая была в докарантинные времена. У нас идет нарастание первой волны COVID-19. А с приходом осени мы увидим нарастание ОРВИ за счет того, что дети пойдут в школы и детсады. Ситуация будет ухудшаться. А учитывая, что у нас не произошло никаких системных изменений, я думаю, нас ждет очередной тотальный жесткий карантин. Придется все закрывать, потому что другого выхода не будет.

Остается вопрос: а пойдут ли люди на такой карантин? Тем более, что ситуация осложнится проведением местных выборов. На этом фоне политики начнут играть, и это усугубит эпидемическую ситуацию", – сказал кандидат медицинских наук.

Андрей Александрин/Facebook

Как писал OBOZREVATEL, карантин в Украине в связи с ростом количества больных COVID-19 официально продлили до 1 ноября 2020 года. Ограничительные меры будут действовать до 31 октября включительно.

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