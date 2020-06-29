Украину ждет переменчивая погода: синоптики рассказали, прекратятся ли дожди

Во вторник, 30 июня, на территории большинства областей Украины будут идти дожди, однако в среду, 1 июля, ожидается преимущественно сухая погода.

Соответствующий прогноз появился на сайте Укргидрометцентра. Так, 30 июня большую часть областей накроют дожди. Они ожидаются на западе, севере и в центре Украины. Ночью там будет около +14...+18 градусов тепла, а днем +23...+30.

В то же время на востоке и юге будет сухо. Речь о Луганской, Донецкой, Харьковской, Запорожской, Николаевской, Херсонской, Одесской областях и Крыме. Ночью там ожидается +16...+21 градус, а днем потеплеет до +27...+32.

Погода в Украине Скриншот/Укргидрометцентр

В среду, 1 июля, на территории большинства областей Украины будет сухо. Дожди ожидаются на востоке – на Харьковщине, Луганщине и Донетчине. Ночью температура будет колебаться от +12 до +21, а днем от +25 до +32. Прохладнее будет на западе.

Погода в Украине Скриншот/Укргидрометцентр

Как сообщал OBOZREVATEL, народный синоптик Леонид Горбань рассказал, что июль начнется и завершится дождями, а в течение месяца будет и жара, и холод.