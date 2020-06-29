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Украину ждет переменчивая погода: синоптики рассказали, прекратятся ли дожди

Яра Дорош
Общество
1,0 т.
Украину ждет переменчивая погода. Иллюстрация

Украину ждет переменчивая погода. Иллюстрация.

Во вторник, 30 июня, на территории большинства областей Украины будут идти дожди, однако в среду, 1 июля, ожидается преимущественно сухая погода.

Соответствующий прогноз появился на сайте Укргидрометцентра. Так, 30 июня большую часть областей накроют дожди. Они ожидаются на западе, севере и в центре Украины. Ночью там будет около +14...+18 градусов тепла, а днем +23...+30.

В то же время на востоке и юге будет сухо. Речь о Луганской, Донецкой, Харьковской, Запорожской, Николаевской, Херсонской, Одесской областях и Крыме. Ночью там ожидается +16...+21 градус, а днем потеплеет до +27...+32.

Погода в Украине

Погода в Украине Скриншот/Укргидрометцентр

В среду, 1 июля, на территории большинства областей Украины будет сухо. Дожди ожидаются на востоке – на Харьковщине, Луганщине и Донетчине. Ночью температура будет колебаться от +12 до +21, а днем от +25 до +32. Прохладнее будет на западе.

Погода в Украине

Погода в Украине Скриншот/Укргидрометцентр

Как сообщал OBOZREVATEL, народный синоптик Леонид Горбань рассказал, что июль начнется и завершится дождями, а в течение месяца будет и жара, и холод.

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