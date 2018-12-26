Украину завалит снегом: синоптики уточнили прогноз погоды

В Украине в среду, 26 декабря, ожидаются снегопады и сильные порывы ветра. Температура днем будет оставаться в пределах -4…+1 градуса.

"На Левобережье и на крайнем западе снег, днем в Украине, кроме южной части, мокрый снег, местами налипание мокрого снега. На дорогах гололедица", — сообщают в Укргидрометцентре.

Ветер будет западным и северо-западным, 7-12 м/с, местами порывы 15-20 м/с.

"Температура ночью -4…-9°, в западных и южных областях -1…-6°; днем от 3° мороза до 2° тепла, в Карпатах и на Левобережье -1…-6°", — добавили синоптики

Тем временем на курортах Египта по-прежнему тепло. В Шарм-эль-Шейхе в среду будет до +25 градусов, без осадков. В Хургаде — до +26 и солнечно.

Как сообщал OBOZREVATEL, на Новый год, в ночь с 31 декабря на 1 января, на территории Украины ожидается не очень холодная погода и осадки.