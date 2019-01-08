Украину засыпало снегом: что происходит на дорогах 

В Украине в связи с ухудшением погодных условий и обильными снегопадами осложнилась ситуация на дорогах в большинстве областей.

Как сообщает "Укравтодор" на странице в Facebook, развернут штаб по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, состояние покрытия на дорогах государственного значения в большинстве областей  заснеженное.

За прошедшие сутки, 7 января, осадки в виде снега и порывистый ветер до 20-25 м/с привели к снежным заносам высотой до 80 см на дорогах Запорожской области. Для проведения снегоочистительных работ было ограничено движение транспорта.

По состоянию на утро 8 января снег наблюдается в Киевской, Черниговской, Кировоградской, Днепропетровской, Харьковской, Одесской, Николаевской, Херсонской и Запорожской областях.

Как сообщила спикер ГУ ГосЧС в Запорожской области Юлия Барышева каналу "112 Украина", с вечера 7 января остаются заблокированными 5 автомобильных трасс, полностью прекращено движение пассажирского и грузового транспорта, сугробы на некоторых участках достигают 1 метра.

По ее информации, удалось расчистить около 140 км трассы в сторону Приморска, к работам был привлечен инженерный танк, поскольку штатная снегоуборочная техника не справлялась с количеством снега.

"Укравтодор"

"Укравтодор"

"Укравтодор"

"По состоянию на 6:00 8 января подразделения ГУ ГосЧС в Запорожской области для помощи населению в результате неблагоприятных погодных условий привлекались 51 раз. Спасатели освободили 126 единиц техники, из которых две кареты скорой, 3 маршрутных такси, 16 грузовиков, а также спасли 231 человека. К счастью, никто не пострадал, и медицинская помощь никому не понадобилась", — рассказала она.

Сложной остается ситуация в Токмацком, Бердянском, Приазовском и Приморском районах Запорожской области.

"Укравтодор"

"Укравтодор"

Кроме того, в Харьковской области усиление ветра привело к образованию заносов в Лозовском, Близнюковском, Изюмском, Барвенковском, Шевченковском, Первомайском, Красноградском районах.

"Укравтодор"

"Укравтодор"

"Укравтодор"

На дорогах работали 100 единиц спецтехники и 140 рабочих дорожного хозяйства. За сутки на обработку покрытия использовано 199 кубических метров песчано-соляной смеси.

"Укравтодор"

Как сообщал OBOZREVATEL, 8 января часть территории Украины будет находиться под влиянием холодного воздуха. В южной части и восточных областях ожидается снег, ветер северо-восточный, 5-10 м/с, температура ночью 7-12°, днем 1-6° мороза.