Украину запорошит снегом: синоптики дали прогноз на воскресенье

В воскресенье, 22 ноября, в некоторых регионах Украины ожидается небольшой снег.

Как сообщает Укргидрометцентр, снег будет идти ночью в восточных, Днепропетровской, Запорожской и Херсонской областях, а днем местами на северо-востоке.

На остальной территории будет без осадков. На Левобережье местами гололедица.

Ветер преимущественно северо-западный, 7-12 м/с.

Температура воздуха ночью 0-5 градусов мороза, в Карпатах 6-11 градусов ниже нуля. Днем на Правобережье 1-6 градусов тепла, на Левобережье около 0 градусов.

В Киеве без осадков, температура воздуха ночью 0-2 градуса мороза, днем 1-3 градуса тепла.

По данным Центральной геофизической обсерватории, в Киеве самая высокая температура днем 22 ноября была +13,2 градусов в 1926 году, самая низкая ночью -15,7 градусов в 1921 году.

Прогноз на 22 ноября Укргидрометцентр

Как сообщал OBOZREVATEL, по прогнозу народного синоптика, погода до конца ноября трижды будет "минусовой", но ожидаются и два периода потепления.