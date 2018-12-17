Украину заморозит до -15: названа дата похолодания

В Украине в ближайшие дни ожидается похолодание. В некоторых регионах температура ночью опустится до -15 градусов.

Как сообщает пресс-служба Украинского гидрометцентра, 18-19 декабря в западных и южных областях ночью 4-9°, днем 0-5° мороза; на Закарпатье ночью 0-5° мороза, днем от 2° мороза до 2° тепла.

На остальной территории ночью 7-12° мороза, в северных, Черкасской и Полтавской областях до 15° мороза, днем 5-10° мороза.

Во вторник в западной части будет идти небольшой снег, 19 декабря днем в южной части местами небольшой снег и дождь, на остальной территории без существенных осадков.

На дорогах, кроме большинства южных районов, гололедица. Ветер восточный, северо-восточный, 5-10 м/с, на юге и в Приазовье местами порывы 15-20 м/с.

20 и 21 декабря осадков не прогнозируется. Температура 20 декабря в западных, северных, Винницкой, Черкасской и Полтавской областях ночью 9-15°, днем 4-10° мороза; на остальной территории ночью 2-8°, днем 0-5° мороза; 21 декабря ослабление мороза на 2-6°.

18 декабря в связи со снегопадами в высокогорье восточной части Закарпатской области ожидается вероятный сход лавин.

В это время на курортах Египта тепло. Так, в Шарм-эль-Шейхе дневная температура достигнет 17 декабря +26°. Осадков не ожидается.

То же самое ожидается в Хургаде. В Эль-Кусейре будет немного холоднее — не более +24° днем.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине с понедельника ожидается морозная и сухая погода, лишь в западных областях будет снежить.

2019 год может стать самым жарким в истории через феномен Эль-Ниньо — резкое повышение температуры поверхностного слоя воды на востоке Тихого океана.