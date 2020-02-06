Украину заморозит до -10: где будет холоднее всего

В пятницу, 7 февраля, Украину накроют снегопады и ударят морозы до минус десяти градусов.

Об этом предупреждает пресс-служба Укргидрометцентра.

Так, в холоднее всего будет в восточных регионах страны. В Луганской, Донецкой и Харьковской областях температура днем будет в среднем -3-6, а ночью опустится до -8-10 градусов по Цельсию.

Погода в Украине на 7 февраля Укргидрометцентр

На западе Украины средняя температура будет в пределах -1-3 днем, а ночью -4-6 градусов. При этом в Закарпатской области будет теплее всего: днем столбики термометра поднимутся до +2.

В южных областях ночью похолодает до -4-6 градусов, а днем ожидаются морозы -1-3. При этом снегопад не прогнозируется только в Одесской области.

На севере страны похолодает до -7-9 ночью, а днем ожидается -3-5 градусов. Похожая температура будет и в центре Украины. Ночью столбик термометра покажет -6-8, а днем -2-4 градусов.

Синоптики отметили, что снега обойдут стороной Житомирскую, Ривненскую, Винницкую, Волынскую, Чернивецкую и Тернопольскую области. В остальных регионах предвидятся осадки.

В Киеве, 7 февраля, днем будет -3-5, а ночью -6-8 градусов. Ветер северный 7-12м/с, снег.

Погода в Киеве и области на 7 февраля Укргидрометцентр

Народный синоптик Наталья Диденко в Facebook отметила, что ближайшие двое суток в Украине ожидаются с прочными морозами.

"Ветер северного направления будет достигать в пятницу сильных порывов, поэтому ощущение холода будет на 3-6 градусов ниже. Обязательно возьмите шапку, даже если куртка или пальто с капюшоном", – предупредила она.

Снег в Украине

По ее прогнозу, в Киеве завтра будет скользко и ветрено: "рабочая неделя завершится морозом, ближайшей ночью до -8 градусов, днем ​​ ожидается до -3 градусов".

Метеоролог добавила, что потепления в Украине стоит уже ожидать с с воскресенья-понедельника (9-10 февраля).

Карта погоды на 7 февраля Укргидрометцентр

Как сообщал OBOZREVATEL, синоптик Леонид Горбань сообщил, что в феврале украинцев ожидают сильные морозы и увеличение количества осадков, по сравнению с предыдущими зимними месяцами.

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