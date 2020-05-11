Украину заметет снегом: синоптик удивила морозным прогнозом среди мая

Во вторник, 12 мая, в Украине холодный атмосферный фронт принесет осадки в виде дождя и мокрого снега.

Мокрый снег возможен во Львовской, Закарпатской, Волынской, Ивано-Франковской, Черновицкой и Ровенской областях. Такой прогноз дала синоптик Наталья Диденко в своем Telegram-канале.

"Зима захочет реванша. В Карпатах сильный снег и метель. Поэтому в горы – ни в коем случае", – предупредила Диденко.

Прогноз погоды на 12 мая t.me/PohodaNatalka

Также синоптик добавила, что Польша, Беларусь, страны Балтики, Германия, которые окажутся в зоне фронта уже ближайшей ночью, первые удивятся зимней картинке за окном. Неблагоприятную погоду усилят штормовые порывы северо-западного ветра.

По прогнозам эксперта, в северных областях Украины, в центре, а во второй половине дня и на юге, ожидаются дожди. В зоне фронта будут местами грозы. Холодный воздух, продвигаясь вглубь, все же нагреваться и поэтому здесь снег маловероятен.

"Однако похолодание, которое распространяет в тылу атмосферный фронт, надвигается", – отметила Наталья Диденко.

Прогноз погоды на 12 мая t.me/PohodaNatalka

Как сообщила синоптик, температура воздуха завтра днем ​​снизится в западных областях Украины после сегодняшних + 26... + 28 градусов до + 13... + 17 градусов. В большинстве областей 12 мая предполагается + 17... + 21 градусов, на Востоке и Юге до + 22... + 25 градусов.

В Киеве 12 мая – атмосферный фронт. Пройдут дожди, усилится северо-западный ветер, возможны грозы. Температура воздуха после сегодняшнего лета снизится до +19... +20 градусов.

В среду, 13 мая, похолодает до +13, +14 градусов, фронт уйдет, поэтому в Киеве появится солнце.

И ближайшую неделю будет свежо, а дождь возможен еще 14 мая.

Прогноз погоды на 12 мая t.me/PohodaNatalka

"Хотя зима выпрыгивает из штанов с каким-то там снежным реваншем, май является маем. Ткнет старой зиме дули и скоро снова вернет нам пахнущие сирень и каштаны. Но за прогнозами следите внимательно, потому что фронт попытается не только усложнить погоду, но и наше самочувствие. Уже со вчерашнего дня некоторые люди жалуются на проблемы со здоровьем. Не беспокойтесь, посоветуйтесь с врачом, держите при себе знакомые проверенные средства защиты от последствий сложной метеоситуации. Поэтому еще раз: к нам идет существенное изменение погоды!" – резюмировала Диденко.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее пандемия COVID-19 резко ухудшила глобальный прогноз погоды. Такой вывод сделали ученые.

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