Украину заметет снегом: синоптик предупредила об изменении погоды

Погода в Украине в среду, 2 января, измениться — циклон с атмосферными фронтами принесет на территорию страны осадки.

Об этом на странице в Facebook сообщила синоптик Наталья Диденко. "Если вы уже выспались после новогодней ночи, ходите в пижаме вокруг холодильника или к вам пришли родственники допраздновать Новый год — самое время заглянуть на синоптическую ситуацию 2 января", — написала она.

Согласно ее данным, в большинстве регионов выпадет снег и мокрый снег, в западных областях — мокрый снег с дождем. При этом усилится ветер до штормовых значений. "Следовательно, ожидаются метели", — отметила синоптик.

facebook.com/tala.didenko

На юге сутки обойдутся без серьезных осадков, а на востоке снег появится в конце дня.

Температура воздуха во второй день 2019 года будет колебаться около нуля, на северо-востоке и востоке предполагается от -2 до -5 градусов.

"В Киеве периодический мокрый снег и снег, порывистый ветер, возможны метели, гололедица и около нуля", — уточнила Диденко.

meteo.gov.ua

Иллюстрация kstnews.kz

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее синоптики утверждали, что Новый 2019 год в Украине начнется со снегопадов и метелей, а погода будет не очень морозной.

В январе же 2019 года средняя месячная температура составит от нуля до 4 градусов мороза, что на полтора-два градуса теплее показателей многолетних наблюдений.