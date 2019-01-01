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Украину заметет снегом: синоптик предупредила об изменении погоды

2.6тЧитать материал на украинском

Погода в Украине в среду, 2 января, измениться — циклон с атмосферными фронтами принесет на территорию страны осадки.

Об этом на странице в Facebook сообщила синоптик Наталья Диденко. "Если вы уже выспались после новогодней ночи, ходите в пижаме вокруг холодильника или к вам пришли родственники допраздновать Новый год — самое время заглянуть на синоптическую ситуацию 2 января", — написала она.

Согласно ее данным, в большинстве регионов выпадет снег и мокрый снег, в западных областях — мокрый снег с дождем. При этом усилится ветер до штормовых значений. "Следовательно, ожидаются метели", — отметила синоптик.

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Украину заметет снегом: синоптик предупредила об изменении погоды

facebook.com/tala.didenko

На юге сутки обойдутся без серьезных осадков, а на востоке снег появится в конце дня.

Температура воздуха во второй день 2019 года будет колебаться около нуля, на северо-востоке и востоке предполагается от -2 до -5 градусов.

"В Киеве периодический мокрый снег и снег, порывистый ветер, возможны метели, гололедица и около нуля", — уточнила Диденко.

Украину заметет снегом: синоптик предупредила об изменении погоды

meteo.gov.ua

Иллюстрация

Иллюстрация

kstnews.kz

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее синоптики утверждали, что Новый 2019 год в Украине начнется со снегопадов и метелей, а погода будет не очень морозной.

В январе же 2019 года средняя месячная температура составит от нуля до 4 градусов мороза, что на полтора-два градуса теплее показателей многолетних наблюдений.

Читайте все новости по теме "Прогноз погоды" на OBOZREVATEL.

Темы
Прогноз погодыПогода в Киеве
Персона
Наталья Диденко
Место
Украина
Теги
погодаснегопад
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