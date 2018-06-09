Украину зальют дожди: синоптик предупредил о резком ухудшении погоды

На следующей неделе в Украине можно ждать изменения погоды и прихода дождей.
Как передает "Апостроф", об этом рассказал народный синоптик Леонид Горбань, пояснив дождливую погоду появлением на территории страны циклона.
"С 13 по 16 июня просчитывается подход циклона, который принесет с собой дожди. 20-21 числа по расчетам ожидается даже буря. После жары подход циклона и встреча двух фронтов может пронестись по Украине бурей", - отметил он.
Также Горбань прогнозирует небольшие и кратковременные осадки в некоторых областях Украины на 26 и 27 июня.
"Но при такой высокой температуре этот дождь не будет обложным", - уверен он.
Народный синоптик добавил, что в августе дожди следует ожидать 13, 20, 21 и 28 числа.
Как ранее сообщал OBOZREVATEL, синоптики уточнили прогноз погоды в Украине на конец недели.
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