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Украину зальют дожди: синоптик предупредил о резком ухудшении погоды

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На следующей неделе в Украине можно ждать изменения погоды и прихода дождей.

Как передает "Апостроф", об этом рассказал народный синоптик Леонид Горбань, пояснив дождливую погоду появлением на территории страны циклона.

"С 13 по 16 июня просчитывается подход циклона, который принесет с собой дожди. 20-21 числа по расчетам ожидается даже буря. После жары подход циклона и встреча двух фронтов может пронестись по Украине бурей", - отметил он.

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Также Горбань прогнозирует небольшие и кратковременные осадки в некоторых областях Украины на 26 и 27 июня.

"Но при такой высокой температуре этот дождь не будет обложным", - уверен он.

Народный синоптик добавил, что в августе дожди следует ожидать 13, 20, 21 и 28 числа.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, синоптики уточнили прогноз погоды в Украине на конец недели.

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Тема
Прогноз погоды
Место
Украина
Объект
погода
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