Украину зальют дожди с мокрым снегом: синоптики предупредили об ухудшении погоды

В Украине со среды, 27 ноября, до пятницы, 29 ноября, температура повысится на несколько градусов. Однако на выходных снова начнет холодать.

Такие данные приводит Укргидрометцентр. По информации синоптиков, в эти дни ночью возможны заморозки, а запад и восток будет заливать дождями.

Так, в среду, 27 ноября, облачность переместится на восток Украины, и там прольются дожди, временами с мокрым снегом. На остальной территории без осадков и в среднем до +4...+6 градусов тепла, на западе страны до +9.

Погода на 27 ноября

В четверг, 28 ноября, температура воздуха практически не изменится. Однако запад и восток Украины будет заливать дождями, местами ночью с мокрым снегом.

Погода на 28 ноября

В пятницу, 29 ноября, дождевые облака накроют всю Украину. Потеплеет еще на 1-2 градуса. Теплее всего будет на юге страны и в Крыму – до +11. На остальной территории в среднем до +4...+7 градусов.

Погода на 29 ноября

В субботу, 30 ноября, в Украину снова придет похолодание. Дожди кое-где уйдут совсем, а кое-где уменьшатся до минимальных. Температура по сравнению с прошлым днем снизится на несколько градусов, и в среднем воздух прогреется до +3..+5 градусов, местами до +7. На юге будет до +11 градусов.

Погода на 30 ноября

Как сообщал OBOZREVATEL, по прогнозам синоптиков, в Украине на Новый год 2020 будет морозно, однако осадки не ожидаются.

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