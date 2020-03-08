Украину зальет и подогреет до +19: свежий прогноз погоды

В Украине 8 марта в большинстве регионов будет дождливая, но все же теплая погода. При этом похолодание коснется центральных и западных областей.

Как сообщает Укргидрометцентр, по всей Украине, кроме юго-восточной части, ожидаются дожди, в Карпатах – с мокрым снегом. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с.

Погода в Украине 8 марта Иллюстрация

Температура днем 8-13°, в южных, восточных, Кировоградской и Днепропетровской областях 14-19°; в Карпатах на протяжении суток около 0°.

В Киеве 8 марта ожидаются дожди, температура днем 9-11°.

Как сообщал OBOZREVATEL, 8 марта погоду в Центральной и Западной Европе будет определять циклон, который движется со стороны США и Канады. Украина останется в стороне.

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