Украину зальет дождями: синоптики уточнили прогноз погоды на 20 апреля

Погода в Украине в понедельник, 20 апреля, существенно изменится – ожидаются дожди на большей части страны, а также ночные заморозки. Кроме того, прогнозируется похолодание в течение дня.

Об этом свидетельствуют данный на сайте Украинского гидрометцентра. В частности, днем дожди пройдут на юге, востоке и на всей территории Днепропетровщины. В западной части страны без осадков.

Ночью в северных, западных (кроме Закарпатья) и в Винницкой областях заморозки в воздухе 0-5°С, на остальной территории температура +1 ..+6°С тепла. В центральных областях заморозки на поверхности почвы 0-5°С. Температура днем +8..+13°С тепла.

Погода в Киеве 20 апреля днем будет относительно теплой, воздух прогреется до +11−13°С, ночью температура воздуха составит −1…+1°С. Ветер северо-западный, 7−12 м/с. Осадков не ожидается.

Gismeteo

Как сообщал OBOZREVATEL, метеоролог рассказала, что в апреле в Украине будет теплая и дождливая погода, но уже в мае ожидается сильная засуха.