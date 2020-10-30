Украину зальет дождями: синоптики дали прогноз погоды на субботу

В субботу, 31 октября, в Украине ожидается прохладная и дождливая погода.

Как сообщили в Укргидрометцентре, в большинстве областей пройдут дожди. В Карпатах возможен мокрый снегом.

На юге и востоке страны местами прольются очень сильные дожди.

На востоке температура днем составит +10…+13 градусов, а ночью +7…+10 градусов.

На юге также будет дождливо, температура днем +11…+14 градусов, а ночью +8…+10 градусов.

На западе Украины также целый день будут осадки, воздух днем прогреется до +8…+10 градусов, а ночью температура составит +4…+6 градусов.

В центре страны и на севере возможны осадки, днем столбики термометров там поднимутся до отметки +8…+10 градусов, ночью температура опустится до +5…+7 градусов.

Погода в Киеве 31 октября будет дождливой и пасмурной. Ночью воздух прогреется до +6…+8, а днем – до +8…+10 градусов.

Карта погоды на 31 октября Укргидрометцентр

Как сообщал OBOZREVATEL, синоптик Наталья Диденко спрогнозировала на 31 октября и 2 ноября похолодание и дожди.