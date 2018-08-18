Украину зальет дождями: синоптик уточнила прогноз погоды на выходные

На выходных, 18 и 19 августа, наибольшая вероятность периодических гроз, дождей и ливней ждет северную и западную Украину, а также Винницкую и Одесскую области.

Температура воздуха там составит 24-29 градусов тепла. Что касается остальной территории страны, то там будет преимущественно сухая и жаркая погода (30-35 градусов тепла), написала синоптик Наталка Диденко на своей странице в Facebook.

Что касается Киева, то там, по ее словам, 19 августа пройдет кратковременный дождь и гроза, однако в целом погода будет жаркой — 26-29 градусов выше нуля.

Диденко объяснила, что особенности нынешний погоды связаны с небольшим атмосферным фронтом, который растянулся от Житомирщины через Киевщину и Черкасщину до Одесской области.

"Но мы знаем, что среди метеорологических явлений иногда что-то маленькое может быть пакостным и с убытками. Пока вдоль этого фронта выпадают периодические дожди, вблизи Белой Церки и Сквиры гремят грозы. В летний день даже незначительный очаг неустойчивости атмосферы может развиться в сильный локальный грозовой ливень. Будьте внимательны и осведомлены", — написала Диденко.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее ГСЧС предупредила, что 18 августа многие регионы Украины, а также Киев снова накроют сильные дожди, грозы и шквалы с мощными порывами ветра и градом.