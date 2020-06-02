Украину зальет дождями с грозами, "сухих" областей не останется

Кирилл Лютый Общество 21:13, 2.06.2020 Обновлено: 21:28, 2.06.2020

В среду, 3 июня, во всех областях Украины ожидаются осадки, во многих из них – с грозами.

Об этом сказано в прогнозе погоды Украинского гидрометцентра. В отличии от 2 июня, когда дожди охватили лишь половину страны, в среду "сухих" регионов не останется.

Синоптики прогнозируют, что грозы накроют центральные, северные, южные и восточные области Украины.

Прохладнее будет в западных регионах, где ожидается от 12 до 16 градусов. Наивысшие температуры ожидаются в южных и восточных областях, от 17 до 22 градусов.

Иллюстрация
today.ua

Как писал OBOZREVATEL, нынешнее лето будет сопровождаться сильными ливнями, градом и шквалами. Однако снизилась вероятность того, что люди будут страдать от экстремальной и длительной жары под 40 градусов.

Комментировать
Общество

Смотрите также

В Карпатах ударил мороз и выпал снег в начале лета

Илон Маск после того, как завалил Роскосмос, бросил вызов немцам

ЕС и Британия вслед за Канадой выступили против возвращения России в G7

Кричащие "Донбасс кормит Украину" не могут прокормить сами себя

Трамп ввел войска в Вашингтон из-за массовых беспорядков