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2 июня • обновлено в 21:43
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Украину зальет дождями с грозами, "сухих" областей не останется

2.1т
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В среду, 3 июня, во всех областях Украины ожидаются осадки, во многих из них – с грозами.

Об этом сказано в прогнозе погоды Украинского гидрометцентра. В отличии от 2 июня, когда дожди охватили лишь половину страны, в среду "сухих" регионов не останется.

Синоптики прогнозируют, что грозы накроют центральные, северные, южные и восточные области Украины.

Прохладнее будет в западных регионах, где ожидается от 12 до 16 градусов. Наивысшие температуры ожидаются в южных и восточных областях, от 17 до 22 градусов.

Украину зальет дождями с грозами: где будет теплее

Иллюстрация

Иллюстрация

today.ua

Как писал OBOZREVATEL, нынешнее лето будет сопровождаться сильными ливнями, градом и шквалами. Однако снизилась вероятность того, что люди будут страдать от экстремальной и длительной жары под 40 градусов.

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Автор
Кирилл Лютый
Тема
Прогноз погоды
Место
Украина
Тег
Укргидрометцентр
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