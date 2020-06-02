В среду, 3 июня, во всех областях Украины ожидаются осадки, во многих из них – с грозами.

Об этом сказано в прогнозе погоды Украинского гидрометцентра. В отличии от 2 июня, когда дожди охватили лишь половину страны, в среду "сухих" регионов не останется.

Синоптики прогнозируют, что грозы накроют центральные, северные, южные и восточные области Украины.

Прохладнее будет в западных регионах, где ожидается от 12 до 16 градусов. Наивысшие температуры ожидаются в южных и восточных областях, от 17 до 22 градусов.

Иллюстрация today.ua

Как писал OBOZREVATEL, нынешнее лето будет сопровождаться сильными ливнями, градом и шквалами. Однако снизилась вероятность того, что люди будут страдать от экстремальной и длительной жары под 40 градусов.

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