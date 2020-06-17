Украину зальет дождями с грозами: синоптики уточнили прогноз погоды

Кирилл Лютый Общество 22:22, 17.06.2020 Обновлено: 22:54, 17.06.2020

На территории почти всей Украины в четверг, 18 июня, ожидаются дожди с грозами.

Об этом сказано в прогнозе погоды Украинского гидрометцентра. Так, избежать осадков есть шансы лишь у Черниговской, Сумской, Харьковской, Полтавской и Луганской областей.

В остальных регионах сухо не будет, однако тепло сохранится: воздух прогреется от 22 до 32 градусов. Показатели столбика термометра будут увеличиваться с запада на восток.

В Киеве в четверг от 26 до 28 градусов тепла, ожидаются дожди с грозами.

Погода в Украине от Укргидрометцентра на 18 июня

Как сообщал OBOZREVATEL, директор Украинского гидрометцентра рассказал, что грозы и смерчи станут привычным и регулярным явлением этого лета в Украине.

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