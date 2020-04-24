Украину зальет дождями с грозами: синоптик рассказала, где ухудшится погода

В субботу, 25 апреля, в большинство областей Украины придут долгожданные дожди, а с ними и грозы.

Их приведет в страну циклон Walli вместе с атмосферными фронтами. Об этом на своей странице в Facebook сообщила синоптик Наталья Диденко.

Правда, по ее словам, в этот день все еще будет "упираться" и южный антициклон, поэтому к южной части Украины, Луганской, Донецкой областям и большинству районов Кропивницкого и Днепра дожди он не допустит.

Украину зальет дождями с грозами

В то же время циклон и фронты активизируют движение воздушных масс, в результате этих процессов порывы ветра могут быть завтра сильными. Так, направление ветра ожидается юго-западным, а вот в западных областях Украины он будет северо-западным.

Циклон Walli Facebook/Наталья Диденко

Температура воздуха 25 апреля ожидается высокой – до +15... +22, западная часть Украины окажется в тылу холодного фронта, поэтому здесь будет свежее – в пределах +11... +14.

В Киеве суббота обещает быть теплой, до +18... +20 градусов. Утром осадков не будет, а вот в течение дня появятся дожди и, возможно, даже с грозами. Ветер в столице будет юго-западным, порывистым.

Карта погоды в Украины 25 апреля Facebook/Наталья Диденко

"Если у вас уже сегодня болит голова или появился какой-то дискомфорт, то это не обязательно загрязненный воздух от дымов. Просто к нам идет циклон с фронтами, дождями и грозами. И как бы кто или что не хотели сбить нас с толку, у нас все же – весна", – подытожила свой прогноз Диденко.

Карта погоды в Украины 25 апреля Facebook/Наталья Диденко

Как сообщал OBOZREVATEL, по словам народного синоптика Леонида Горбаня, начало мая в Украине будет аномально жарким, однако на День победы страну накроют дожди.