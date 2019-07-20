Украину зальет дождями: появился прогноз погоды на начало недели

В первой половине новой недели в большинстве регионов Украины ожидается дождевая погода.

Об этом свидетельствуют данные Украинского гидрометцентра. Так, в понедельник, 22 июля, грозы пройдут по всей территории страны, кроме восточных областей, а также Херсонщины и Крыма.

Средняя дневная температура на юге и востоке будет высокой – от 27 до 33 градусов выше нуля. В остальных регионах ожидается от +24 до + 27 (на Закарпатье до +28) градусов.

Иллюстрация Alibabuy.com

Во вторник, 23 июля, грозовые дожди накроют абсолютно всю территорию страны. На юге и востоке показатель термометра опустится до +24...+28 (на Луганщине +29) градусов. В остальных областях средняя температура днем составит от +20 до + 25 градусов.

В среду, 24 июля, синоптики также прогнозируют дождь во всех регионах, однако уже без грозы.

Температура немного повысится на западе (+22...+26), а в других областях останется на отметке предыдущего дня – +23...+25 в центральном регионе и +25...+27 на юго-востоке.

В четверг, 25 июля, в западных областях Украины будет сухо, в остальных – небольшие осадки.

Средняя температура почти не изменится. На западе и востоке прогнозируют от +24 до +27, на остальной территории от +23 до +25 градусов.

О погоде в воскресенье, 21 июля, читайте по ссылке.

Как писал OBOZREVATEL:

Ранее синоптик Украинского гидрометеорологического центра Владислав Билык сообщил, что погода в Украине в последнюю неделю июля порадует комфортным температурным режимом.

Также появился прогноз на август и сентябрь 2019 года. Как сообщила завотделом климатических исследований и прогнозов погоды Украинского гидрометеорологического института ГСЧС и НАНУ Вазира Мартазинова, в конце лета и начале осени украинцев ожидают перепады температуры вплоть до заморозков.

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