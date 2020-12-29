Украину зальет дождями: по всей стране объявлено штормовое предупреждение. Карта

Во вторник, 29 декабря, погода на западе и севере Украины будет дождливой. Кроме того, по всей территории страны ожидается штормовой ветер и густой туман.

По прогнозам синоптиков Украинского гидрометцентра, дождь или мокрый снег пройдет в Ужгороде, Ивано-Франковске, Черновцах, Львове, Чернигове, Полтаве и в Киеве.

На остальной территории Украины будет преобладать сухая ветреная погода.

В течение дня ожидается +5...+9, на юге +7...+14 градусов. На северо-востоке и востоке Украины будет немного свежее, днем ​​0...+4 градуса.

Погода в Украине 29 декабря. meteo.gov.ua

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, два периода похолодания в Украине ожидаются уже в январе, но они будут короткими. Такой прогноз озвучил народный синоптик Владимир Деркач. По его словам, "большого снега" в нашей стране в ближайшее время не будет.