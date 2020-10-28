Украину в ноябре накроют магнитные колебания: когда ожидать пика

В последний месяц этой осени украинцы столкнутся с влиянием магнитных бурь. Первые ожидаются уже в начале ноября, а пик придется на 19-21 числа.

Об этом свидетельствуют данные Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца ФИАН. Метеочувствительным людям специалисты советуют заранее подготовиться к такому явлению, чтобы оно повлекло как можно меньшее влияние на их самочувствие.

Так, незначительные колебания будут ощутимы уже 1 и 7 ноября. Тогда как с 17-го стоит приготовиться к волне геомагнитной активности.

В частности, серьезная магнитная буря в ноябре продлится в течение недели – с 17 по 24 число, пик которой ожидается 19-21 ноября. Правда, согласно шкале измерения, ученые относят эти геомагнитные колебания к слабым.

Календарь магнитных бурь в ноябре:

1, 7, 16, 23, 24, 25 ноября.

с 17 до 24 числа, пик колебаний – 19-21 ноября.

Прогноз магнитных бурь на ноябрь 2020-го tesis.lebedev

Как известно, основной причиной плохого самочувствия во время таких явлений является скачок атмосферного давления. Склонность к метеозависимости обычно бывает врожденная, но при сильных колебаниях проблемы со здоровьем могут чувствовать даже здоровые люди, к тому же за несколько дней до или после бури.

Чтобы избежать неприятных последствий, следует:

укреплять сосуды и заниматься спортом;

соблюдать правильный режим сна и отдыха.

минимизировать соль в рационе и отказаться от вредных привычек, в частности от курения;

контролировать тепловой режим организма, не допуская резких перепадов;

насытить организм витаминами;

соблюдать душевное равновесие.

По словам специалистов, депрессия, пессимизм, отсутствие радости и впечатлений ведут к усилению метеочувствительности, поэтому в "опасные" дни магнитных колебаний следует окружить себя приятными вещами и людьми, чтобы снизить риск.

Как сообщал OBOZREVATEL, 21 октября Украину накрыла магнитная буря класса G1, которая впоследствии переросла в среднюю бурю класса G2 и продлится до 29 октября. После этой даты все постепенно придет в норму.