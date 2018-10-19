Украину в ноябре накроют магнитные бури: названы опасные дни

В ноябре 2018 года на Землю обрушится несколько магнитных бурь. Так, бури уровня G1, то есть слабые, ожидаются 3 и 4 ноября.

Об этом свидетельствуют данные лаборатории рентгеновской астрономии Солнца ФИАН. Также 5 и 6 ноября магнитосфера планеты будет возбужденной.

В период геомагнитных колебаний люди могут почувствовать недомогание, дискомфорт и расстройства нервной системы.

Медики отмечают, что в большей степени негативному влиянию магнитных бурь будут подвержены люди, страдающие хроническими заболеваниями, а также те, кто имеют проблемы сердечно-сосудистого характера и гипертоники.

Им нужно проявить особое внимание к своему здоровью и самочувствию во время магнитных бурь и держать под рукой назначенные лечащим врачом медицинские препараты.

Однако даже те, кто не имеет серьезных проблем со здоровьем, могут почувствовать ухудшение самочувствия в период геомагнитных колебаний.

Головные боли, головокружения, боль в суставах, бессонница или напротив повышенная сонливость, апатия – все это вполне вероятно в дни магнитных бурь.

Улучшить самочувствие поможет строгое соблюдение режима дня, полноценный отдых, сбалансированное питание, пребывание на свежем воздухе и положительные эмоции.

Кроме этого, как советуют медики, калорийность пищи в неблагоприятные дни желательно снизить примерно на 1/3 (не более 2000 ккал в день).

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее NASA запечатлело редкое атмосферное явление - серебристые облака, которые называют светящимися или мезосферными.