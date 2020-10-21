Украину в четверг ждет солнечная погода и до 21 тепла
Погода в Украине в четверг, 22 октября, будет теплой и без осадков.
Как сообщается на сайте Украинского гидрометцентра, максимальная температура воздуха достигнет 21 градуса.
Ночью по стране прогнозируется от 4 до 9 тепла, днем – +14...+19, в южных областях и на Прикарпатье – до 21 градуса.
Осадков в Украине не ожидается в ближайшие трое суток, за исключением субботы – небольшой дождь пойдет на западе и севере.
В Киеве днем +15+17, ночью – от 6 до 8 градусов.
В свою очередь, синоптик Наталья Диденко уточнила, что по стране температура воздуха поднимется до 12-18 градусов, а на юге местами будет до +20.
Также утром ожидаются туманы.
Как сообщал OBOZREVATEL, синоптики прогнозируют теплую и бесснежную зиму в Украине.