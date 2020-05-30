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30 мая • обновлено в 07:26
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Украину снова зальют дожди и грозы: появился прогноз погоды на 30 мая

1.6т
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Погода в Украине в субботу, 30 мая, будет дождливой и грозовой во всех регионах. Однако на востоке и юге, несмотря на осадки, ожидается летнее тепло.

На основной части страны температура днем повысится до +14...+17 градусов, а ночью – до +8...+11, сообщается на сайте Укргидрометцентра.

В западных регионах дожди ожидаются круглые сутки. Ухудшат погоду и сильные порывы ветра до 7-12 м/с. Воздух днем прогреется до +11...+14 (немного теплее будет только на Закарпатье, Волыни и Ривненщине) и до +8...+10 ночью.

Грозы в Украине

Грозы в Украине

GISMETEO

Север и центр Украины также накроют осадки, которые не будут прекращаться ни днем, ни ночью. Столбики термометров поднимутся до +15...+18 днем и +9...+11 ночью.

На востоке будет по-летнему тепло: +18...+21 днем и +12...+14 ночью. Однако испортят погоду дожди и грозы.

Погода в Украине на 30 мая

Погода в Украине на 30 мая

Сайт Укргидрометцентра

На юге прогнозируется почти аналогичная погода, но без гроз. Температура воздуха в этой части страны днем составит +18...+20, а ночью +11...+14.

В Киеве первый выходной тоже будет дождливым. Температурные показатели установятся на уровне +15...+17 днем и +9...+11 ночью.

Погода в Украине на 30 мая

Погода в Украине на 30 мая

Сайт Укргидрометцентра

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Укргидрометцентр объявил, что 30 мая ночью в восточных областях Украины и днем в северных стоит ожидать I уровня опасности (желтого) из-за значительных дождей.

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Автор
Виктория Довгань Виктория Довгань
Тема
Прогноз погоды
Место
Украина
Теги
Укргидрометцентр погода
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