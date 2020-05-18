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18 мая • обновлено в 12:55
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Украину снова зальет дождями: синоптик озвучила прогноз погоды

2.2т
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Погода в Украине во вторник, 19 мая, принесет дожди на западе, севере, в большинстве центральных областей и на Харьковщине.

В южной части Украины, в Днепре с районами, в Луганской и Донецкой областях будет преобладать сухая погода, ветер будет с запада, умеренный, написала на своей странице в Facebook синоптик Наталья Диденко.

Температура воздуха ближайшей ночью всего +6..+ 9 градусов, на севере местами +3..+7 градусов, в южной части +8..+13 градусов. Днем в Украине ожидается +14..+20 градусов, на юге до +22 градусов, на западе +18..+24 градуса, на крайнем севере +9..+13 градусов.

Прогноз погоды на 19 мая: Украину зальет дождями

Прогноз погоды на 19 мая: Украину зальет дождями

glavred.info

В Киеве 19-го мая пройдет дождь, ночью ожидается +7 градусов, днем +17 градусов.

Как отметила Диденко, к выходным удержится умеренно теплая ли прохладная погода с периодическими дождями.

Украину снова зальет дождями: синоптик предупредила о похолодании

Наталья Диденко / Facebook

Украину снова зальет дождями: синоптик предупредила о похолодании

Наталья Диденко / Facebook

Как писал OBOZREVATEL ранее, синоптики предупредили, что до конца мая Украину ждут дожди, заморозки и жара до +25.

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Автор
Глеб Иванов
Тема
Прогноз погоды
Персона
Наталья Диденко
Место
Украина
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