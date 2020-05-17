Украину снова зальет дождями: синоптик дала неутешительный прогноз на начало недели

Карина Бондаренко Общество 15:39, 17.05.2020 Обновлено: 15:49, 17.05.2020

В понедельник, 18 мая, украинцы почувствуют влияние антициклона. Дожди, грозы и штормовой ветер прогнозируют в северных, восточных и западных областях страны.

Об этом на своей странице в Facebook сообщила синоптик Наталья Диденко. Она уточнила, что в течение всей недели погода будет свежей – воздуха не прогреется выше +20 градусов.

Погода в Украине

"Температура воздуха 18 мая в Украине в течение дня составит +14...+18 градусов, на Закарпатье и в Черновицкой области – до +20, на крайнем севере +10...+13 градусов, в южной части +17...+23 градуса", – уточнила Диденко.

В Киеве понедельник ожидается влажным и ветреным, днем ​​максимальная температура воздуха +16...+18.

Как сообщал OBOZREVATEL, синоптики предупредили, что до конца мая Украину ждут дожди, заморозки и жара до +25 градусов.

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